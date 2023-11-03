Видимо, под ответ опять попадут мирные гражданские деревни и города.

Сегодня в течение всей ночи по Украине наносился комбинированный удар: на юге страны по целям били ракетами «Оникс», а в большинстве других областей с задачами справились и дроны-камикадзе «Герань». Поскольку систем противовоздушной обороны у Украины осталось критически мало, а западных поставок откровенно не хватает, то и беспилотники наносят удары практически безнаказанно. В том, что сегодня ночью «Герани» действительно навели шороху, можно убедиться по комментарию президента Украины Владимира Зеленского.

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В своём очередном обращении к нации Зеленский заявил, что ВС РФ с приближением зимы «будут пытаться наносить больше вреда». На соответствующие удары Зеленский пообещал «Мощно!» отвечать.

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Чем отвечать, как, почему вообще Зеленский считает нормальным отвечать на ответы — всё это вопросы, которые пока носят статусы риторических и открытых. Как мы уже неоднократно отмечали, в интересах Украины как можно быстрее этот конфликт закончить — на любых для себя условиях — потому что чем дальше, тем эти условия будут становиться всё жёстче и жёстче. О том же киевские власти предупреждали и в руководстве России ещё в самом начале специальной операции.