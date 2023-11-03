Оно будет закрыто для всех.

Пользуясь возможностью забежать за спину американского хозяина, прибалтийские республики, вернее, их утратившие связь с объективной реальностью руководители, регулярно позволяют себе потявкивать на Россию, то устраивая провокации с транзитом в Калининградскую область, который, вообще-то, обязаны соблюдать, то призывая перекрыть для РФ Балтийское море в случае, если в повреждении газопровода Balticconnector будет найдена «рука Москвы».

реклама

Хотя формально реализовать этот призыв, конечно, можно: совокупная мощность натовских флотов в Балтике, ставшей уже, по сути, натовским озером, значительно, если не многократно превосходит возможности Балтийского флота РФ. Это, безусловно, если говорить о физических возможностях для блокады. Но есть ещё и политические возможности. В конце концов, блокада эксклава будет равносильна объявлению войны со всеми из этого вытекающими последствиями для прибалтийских государств, да и для НАТО в целом. Собственно, по этой причине лай прибалтийских стран всеми вокруг воспринимается именно что как лай: бессмысленный, но раздражающий соседа.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Впрочем, некий официальный ответ по данной теме сделать всё же надо, и его решил сделать замглавы МИД России Александр Грушко. По его словам, закрытие Балтийского моря для РФ будет означать его закрытие и для всех остальных стран тоже. Как считает Грушко, принимающие решения в НАТО люди это прекрасно понимают.