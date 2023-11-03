Кажется, чит-код на деньги перестал работать, но мы бы раньше времени не обнадёживались.

Несмотря на то, что перед США сейчас стоят критически важные вызовы: нужно думать, как составлять конкуренцию Китаю в плане промышленного производства, помогать Израилю, пытаясь держать Ближний Восток в своих цепких лапах, а также подбрасывать дрова в пламя конфликта на Украине, вышибая Россию с европейского рынка энергоресурсов, параллельно организуя рецессию в Евросоюзе. Несмотря на это, слишком большое внимание правящих в США элит всё же сосредоточено именно на конфликте с Россией, и это обстоятельство ослепляет взор американского истеблишмента.

реклама

Так, в Белом доме ещё позавчера заявили, что президент США Джо Байден наложит вето на принятый Палатой представителей законопроект о финансовой помощи Израилю, если в нём не будет содержаться упоминания выделения помощи Украине. И вот, буквально только что, как сообщили СМИ, нижняя палата американского парламента соответствующий законопроект одобрила: он подразумевает выделение помощи Израилю на сумму в $14,3 миллиарда, при этом упоминания Украины в нём отсутствуют.

Напомним, что первоначально президент США Джо Байден призывал Конгресс выделить $100 миллиардов, из которых свыше $60 млрд пойдут на помощь Киеву, $14 млрд — Иерусалиму, ну и оставшаяся сумма другим нуждающимся иждивенцам Вашингтона.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Каковы будут дальнейшие действия американского политического руководства, узнаем, скорее всего, в ближайшие часы. Следует отметить, что нынешний спикер Палаты представителей Майк Джонсон с самого начала выступал против дальнейшего выделения Украине безмерных средств на существование. Понятно, что в конце концов решение о финансировании Киева будет так или иначе продавлено, но сам факт, что теперь за эти деньги необходимо бороться, уже позитивный знак.