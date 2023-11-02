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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Дагестана прокомментировал фото с искавшим израильтян в двигателе самолёта участником беспорядков в аэропорту Махачкалы
Сначала улыбнулся, затем ужаснулся.

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Беспорядки в аэропорту Махачкалы, спусковым крючком для которых стала игра недоброжелателей на пещерном национализме и религиозной нетерпимости крепких дагестанских мужиков и парней с большим количеством свободного времени, к счастью, очень быстро удалось подавить, толпу разогнать, ущерб минимизировать, а тех, кто творили правонарушения — задержать и готовить к оглашению приговора. Тем не менее, свои забавные моменты в том событии были: именно в ходе событий в аэропорту Махачкалы на минувших выходных на свет родился мем с участником беспорядков, который пристально вглядывается в двигатель лайнера, пытаясь найти в нём прибывших из Тель-Авива пассажиров.

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Мы сейчас не будем оценивать уровень образования и эрудиции человека, которому в принципе пришла в голову идея искать кого-то в двигателе самолёта, но факт остаётся: эта картинка разлетелась по всему Рунету, и видел её, естественно, и глава Дагестана Сергей Меликов, который сегодня в рамках конференции «За межнациональный мир и согласие в Республике Дагестан» дал на этот счёт свой комментарий.

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По словам Меликова, сначала он тоже, как и все, улыбнулся, глядя на известную фотографию, но потом ему «стало страшно». Как отметил глава региона, «над нами же весь мир смеётся сегодня благодаря вот этим проходимцам». Ранее Меликов отмечал, что в результате действий агрессивной толпы авиакомпании за счёт аэропорта, то бишь, за республиканский счёт, придётся проверять самолёт на безопасность и готовность к полётам.

#россия #авиация
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