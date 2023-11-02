Интересно, эти истерички не всех ещё «достали»?

Коллективный Запад стремительно устаёт от украинского кейса. Об этом прямо говорят евроскептики вроде премьера Венгрии Виктора Орбана и премьера Словакии Роберта Фицо, и косвенно — по всей видимости, все остальные. По крайней мере, именно об усталости от Украины на днях заявила премьер Италии в разговоре с пранкерами, представившимися руководителями одной из африканских стран. Тем не менее, в Киеве своего положения либо не понимают, либо наоборот, понимают его лучше всех, поэтому делают всё возможное, чтобы оставаться в повестке дня.

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Для этого на Украине не гнушаются никакими мерами, в том числе с удовольствием стреляют в свою собственную ногу, внося те или иные компании в перечень «спонсоров войны» за то, что они продолжают осуществлять деятельность в России. Как в таком случае следует классифицировать компании, продолжающие работать на Украине, и которые продолжают платить налоги, за которые Киев приобретает оружие для продолжения конфликта, вопрос риторический, да и заметка не об этом. Сегодня Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины вновь напомнило о себе, внеся в вышеизложенный перечень компанию Nestlé.

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Необходимо помнить, что Nestlé — это швейцарская компания, а Швейцария всё-таки, как ни крути, изображает из себя нейтральное государство. Кроме того, Nestlé поступила очень разумно и прозорливо: понимая, что конфликт рано или поздно закончится, и все отношения с Россией ради собственного же блага придётся восстанавливать, руководство Nestlé попросту заявило, что остаётся в РФ, потому что производит товары первой необходимости. Российский рынок огромен, и единожды с него сбежав, поддавшись на угрозы своих правительств, вернуться на него уже будет если не невозможно, то предельно затруднительно, ведь свято место пусто не бывает, а кто встал, тот место потерял.