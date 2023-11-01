Хорошо. Дальнейшие-то действия какие?

В том, что произошло в сентябре прошлого года с газопроводами «Северный поток-1» и «Северный поток-2», разночтений в российском политическом руководстве нет: диверсия осуществлена с участием Соединённых Штатов, цель — ещё большее подчинение Германии американской воле и ликвидация немецкой промышленности с её переездом в Штаты. Процесс немецкой деиндустриализации идёт, и сегодня секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев напрямую обвинил США в организации подрывов газопроводов, следовавших из России по дну Балтийского моря в Германию.

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Вместе с тем Патрушев обвинил США в использовании Украины в качестве «полигона для военно-биологических экспериментов» и в провоцировании и подогревании конфликта на Ближнем Востоке.

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Ничего существенно нового Патрушев, естественно, не сказал: то, что он говорит, понимают все, кому это необходимо, но сам факт, что представитель российского истеблишмента напрямую называет вещи своими именами, явно транслируя их на зарубежную публику, показателен.