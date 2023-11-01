А с 2014 года у вас происходило что, извините за глупый вопрос?

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин продолжает исполнять взваленную на него частью ещё хоть о чём-то мыслящих украинских элит роль местного «правдоруба» и отступника от официальной повестки. Регулярно Соскин обвиняет действующее украинское руководство во главе с президентом Зеленским в оторванности от реальности и в том, что продолжение текущей политики приведёт к чудовищным последствиям для Украины.

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Так, сегодня Соскин в своём блоге заявил, что текущая власть на Украине допустила повальные аресты, расправы, притеснения, а также взяла судебную власть под свой полный контроль. Вместе с тем на линии боевого соприкосновения у ВСУ, добавил Соскин, отсутствуют успехи, и у действующей украинской власти больше нет рычагов для манипуляции общественным мнением. Всё это, считает бывший советник бывшего президента, приведёт к гражданской войне на Украине.

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К сожалению, гражданская война на Украине шла с 2014 года, и тот факт, что представители украинских элит не воспринимают эти события как гражданскую войну, является лишь доказательством того, что эти территории и эти люди Киеву особо и не были нужны. А это значит, что когда придёт время, подписать международный договор, по которому ныне включённые в состав России бывшие регионы Украины будут признаны российскими официально, не составит труда. Ведь так?