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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу: несмотря на поставки западного оружия, Киев терпит поражение
Тут, как бы, это уже и в TIME пишут. А это показательно.

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Российское военное и политическое руководство с каждым месяцем говорит о специальной военной операции всё более уверенно. Оно и понятно: «контрнаступление» ВСУ хоть формально и не закончилось, но по факту с ним всё ясно, и своих целей украинские силы не добились. Вместо этого наступательные действия — медленно и аккуратно — ведут уже ВС РФ, сместив фокус внимания на Донецкое направление, а конкретно — на Авдеевку.

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Каждый день мы видим всё новую и новую подбитую военную технику ВСУ западного производства, а учитывая, что в Сеть попадает лишь доля, причём, отнюдь не львиная, подбитой техники, то всё это позволяет руководству вооружённых сил говорить об Украине как о терпящей поражение в данном конфликте.

В частности, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев терпит поражение, несмотря на поставки новых видов натовского вооружения. Российская группировка войск, добавил глава Минобороны, ведёт активную оборону и наносит ВСУ огневое поражение.

Безусловно, об окончании текущего конфликта говорить пока фантастически рано. Как мы знаем, победа в вооружённом конфликте — это всегда и исключительно достижение политических целей такого конфликта. А вот какие политические цели, ну, кроме клишированного нейтралитета Украины, её разоружения и полной ликвидации одиозной идеологии, поставило перед всем этим процессом российское политическое руководство, это уже большой вопрос.

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Следует отметить, что в западной прессе продолжается демонстративный и явно спущенный сверху «слив» украинского кейса. Начиналось всё мягко и издалека, а теперь уже даже журнал TIME недвусмысленно обвиняет президента Украины в жизни в иллюзиях, одержимости бредовыми идеями победы над РФ, а также заявляет о том, что окружение Зеленского понимает бесперспективность сопротивления, но не может достучаться до главы государства.

#россия #украина #политика #боевые действия
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