Всё под копирку. Вообще всё.

Американская внешняя политика давно уже превратилась в один большой набор штампов и политических клише, которые в Вашингтоне даже менять в зависимости от ситуации-то не считают необходимым. В любом конфликте, где США выступают на стороне мнимой «жертвы» этого самого конфликта, «агрессор» выставляется беспринципным, которому только позволь дать передышку, как она сразу же будет использована для повторения атаки.

реклама

Так продолжается до сих пор с российской специальной военной операцией, прекращению которой мешают США и их сателлиты, полагая, что передышка даст России время на подготовку к новому удару, и точно те же слова — один в один — звучат в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС. Разве что в качестве новой мнимой жертвы в этом противостоянии США назначили Израиль.

Как известно, все мировые столицы за исключением коллективно-западных призывают к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. США и Израиль на это не согласны, и сегодня в Госдепе объяснили, что если договориться о прекращении огня, то это позволит ХАМАС перевооружиться, передохнуть, после чего возобновить удары по Израилю. И это для Израиля, отметил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, «неприемлемо».

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сейчас Израиль уже активно проводит операцию в секторе Газа, расширив наземные действия в регионе. По поступающей информации, наземные силы Армии обороны Израиля уже ведут боевые действия в секторе.