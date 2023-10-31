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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Госдепе выступили против перемирия между Израилем и Газой, поскольку это «даст ХАМАС передышку» для новых атак
Всё под копирку. Вообще всё.

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Американская внешняя политика давно уже превратилась в один большой набор штампов и политических клише, которые в Вашингтоне даже менять в зависимости от ситуации-то не считают необходимым. В любом конфликте, где США выступают на стороне мнимой «жертвы» этого самого конфликта, «агрессор» выставляется беспринципным, которому только позволь дать передышку, как она сразу же будет использована для повторения атаки.

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Так продолжается до сих пор с российской специальной военной операцией, прекращению которой мешают США и их сателлиты, полагая, что передышка даст России время на подготовку к новому удару, и точно те же слова — один в один — звучат в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС. Разве что в качестве новой мнимой жертвы в этом противостоянии США назначили Израиль.

Как известно, все мировые столицы за исключением коллективно-западных призывают к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. США и Израиль на это не согласны, и сегодня в Госдепе объяснили, что если договориться о прекращении огня, то это позволит ХАМАС перевооружиться, передохнуть, после чего возобновить удары по Израилю. И это для Израиля, отметил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер, «неприемлемо».

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Сейчас Израиль уже активно проводит операцию в секторе Газа, расширив наземные действия в регионе. По поступающей информации, наземные силы Армии обороны Израиля уже ведут боевые действия в секторе.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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