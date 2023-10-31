Выдал «базу», как сейчас модно выражаться.

Мир, безусловно, устал от Соединённых Штатов и их диктата. К сожалению, гегемон ещё силён, и только тот, кому нечего бояться по причине своего собственного могущества, может называть вещи своими именами — как говорится, выдавать «базу». Сегодня представитель Минобороны Китая У Цянь обвинил США в закулисных манипуляциях мировыми беспорядками и назвал это североамериканское государство «пристрастившимся к войне фундаментальным источником хаоса в мировом порядке».

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Как справедливо отметил У Цянь, за всё время своего существования, а это без малого 250 лет, США не воевали только 16 лет. Параллельно с этим США, добавил представитель МО Китая, возвели 800 военных баз более чем в 80 государствах мира, и именно США являются источниками нестабильности на планете.

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Здесь необходимо помнить, что практически у каждой страны в мире есть обиды на США, и каждая из них мыслит так же, как это делает представитель китайского Минобороны. Разве что озвучить эти мысли пока не в состоянии, но это, как мы понимаем, исключительно вопрос времени.