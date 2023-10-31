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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Премьер Израиля заявил о начале «третьего этапа» вооружённого конфликта с ХАМАС
Под ним подразумевается расширение наземных действий.

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Дни сменяют недели, а за неделями скоро уже минует месяц с момента беспрецедентной террористической атаки со стороны ХАМАС на Израиль, после чего официальный Иерусалим фактически объявил данному движению войну на уничтожение, а обещанная наземная операция в секторе Газа всё никак толком не начинается, хотя мы понимаем, что и расстояния в данном регионе мира совсем незначительные, и, как следствие, логистическое плечо также воображение своими масштабами не поражает. Причина кроется, безусловно, в том факте, что наземная операция в секторе Газа приведёт к неприемлемым потерям для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ): локация отличается высокой плотностью застройки, а вся земля изрыта тоннелями различного назначения, в том числе, естественно, и военного.

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Как итог, Израиль делает всё возможное, чтобы затянуть начало наземной операции, но по причине попадания в свою собственную ловушку пропаганды дать заднюю уже не может, поэтому медленно, но верно ЦАХАЛ готовятся к самой сложной стадии в текущем конфликте. Сегодня израильские вооружённые силы перешли к следующему — уже третьему этапу в данном конфликте — о чём оповестил премьер Земли Обетованной Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, первым этапом было блокирование сектора Газа, вторым — продолжающиеся и по сей день авиаудары, ну а третьим этапом стало расширение наземных действий ЦАХАЛ в регионе и введение в него дополнительных сил. Как отметил израильский премьер, Армия обороны Израиля работает методично, добиваясь размеренного, поэтапного прогресса.

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Методы, которыми руководствуется Израиль в операции против ХАМАС, уже нашли осуждение в большей части мира. Ближневосточное государство критикуют за неизбирательные удары, от которых страдают в основном мирные жители сектора Газа, а никак не боевики ХАМАС, выжидающие своего часа вместе с полноценным стартом наземной операции ЦАХАЛ.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа
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