Процесс важный, процесс нужный.

Сейчас в зоне специальной военной операции одним из основных средств контрбатарейной борьбы являются дроны-камикадзе «Ланцет». На их счету уже подбирающиеся к тысяче только зафиксированные и выложенные в сеть уникальные случаи поражения техники противника. Сейчас «Ланцеты» активно применяют для нанесения ударов по артиллерии ВСУ, которую Украине в огромных количествах поставили западные спонсоры.

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Несмотря на то, что новые гаубицы M777 Соединёнными Штатами уже давно на Украину не поставляются, первоначальных поставок было столько, что кадры поражения данных артиллерийских установок появляются практически каждый день, а то и по несколько раз. Сегодня в Сети появились кадры очередной отправки данной гаубицы производства США на металлолом.

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Отметим, что частота применения «Ланцетов» также увеличивается, и на сегодняшний день уже трудно себе представить, какой была бы ситуация на линии боевого соприкосновения без данных средств поражения.