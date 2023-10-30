Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Охота «Ланцетов» на американские M777 продолжается: уничтожена ещё одна гаубица ВСУ
Процесс важный, процесс нужный.

реклама

Сейчас в зоне специальной военной операции одним из основных средств контрбатарейной борьбы являются дроны-камикадзе «Ланцет». На их счету уже подбирающиеся к тысяче только зафиксированные и выложенные в сеть уникальные случаи поражения техники противника. Сейчас «Ланцеты» активно применяют для нанесения ударов по артиллерии ВСУ, которую Украине в огромных количествах поставили западные спонсоры.

реклама

Несмотря на то, что новые гаубицы M777 Соединёнными Штатами уже давно на Украину не поставляются, первоначальных поставок было столько, что кадры поражения данных артиллерийских установок появляются практически каждый день, а то и по несколько раз. Сегодня в Сети появились кадры очередной отправки данной гаубицы производства США на металлолом.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отметим, что частота применения «Ланцетов» также увеличивается, и на сегодняшний день уже трудно себе представить, какой была бы ситуация на линии боевого соприкосновения без данных средств поражения.

#россия #украина #сша #боевые действия #"ланцет" #m777
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Путин прокомментировал вчерашние беспорядки в Махачкале
Нетаньяху: Израиль не согласится на прекращение огня
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
26
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
83
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
150
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9
США намерены повысить точность ядерных бомб
12

Сейчас обсуждают

22870
23:28
А сутки спустя заявил что всем пора бежать из РФ.
Берл Лазар: семена экстремизма не должны прорасти на российской земле
Alex-IT
23:28
Так в подвалах лучше условия, чем на фото. У меня спортзал в подвале находится, где я занимаюсь, условия шикарные.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Олесь Кука
23:27
О, 13 предателей родины и любителей государства уже отметились!)))
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Салих Челик
23:27
"Знаменаиельное событие случилось в ночь на 30 октября" Аффтар жжот!
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
Зю
23:22
Тепловентилятор на зиму
AceMagic представила кубический мини-ПК с Core i9-12900H и RTX 3080
kitava
23:14
Потихоньку догоняют НАТО в технологиях. Скоро в артиллерии вернут первенство по дальности и это изменит ход СВО. Уже МО РФ будет вести свои наступления по всем направлениям круглый год.
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
Vorvort
23:14
Я не согласен с экономической политикой властей внутри страны, ни разу за Путина не голосовал. Меня надо уничтожить? А как быть с недовольными пенсионерами которые получают пенсию 13К? Их тоже уничто...
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
22870
23:07
Почему у всех крутых компактных ПК столько дыр? Неужели ни у кого нет растений, животных, окон, в конце-концов? У Муртазина кондер убил ноут, а тут постоянный комп как друшлаг. P.S. DELL создавала но...
AceMagic представила кубический мини-ПК с Core i9-12900H и RTX 3080
Гвоздь
22:59
Я давно описал твоё рабочее место. Спасибо что подтвердил фотографией.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Bearcub
22:56
Главное что не зенаци
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем