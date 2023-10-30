С такими-то функционерами в ЕС и Германии в частности, да, не помешает.

Поведение нынешних европейских «элит», конечно, в рамки здравого смысла не укладывается: взять и оборвать все выгодные в первую очередь самой Европе отношения с Россией, полностью своими действиями подтвердить российскую «линию партии» касательно того, что на Западе у РФ друзей нет и никогда не было, да ещё и делать вид, будто всё в порядке и всё так и задумывалось. Вот, например, министр обороны Германии Борис Писториус сегодня заявил, что ситуация в Европе изменилась, и Германии, включая как её армию, так и в целом немецкое общество, следует быть готовой к войне в Старом Свете.

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По словам Писториуса, немцам «нужно привыкнуть к мысли», что угроза вооружённого конфликта в Европе отнюдь не иллюзорна, и что Германия должна «уметь себя защитить». Таким нехитрым способом Писториус, по сути, убеждает население Германии в том, что наращивание расходов на вооружённые силы вместо куда более важных в случае с ФРГ трат сейчас имеет первостепенное значение, и задавать вопросы, тем более возмущаться, не нужно.

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Как мы уже неоднократно отмечали, надежда Европы кроется только в смене правящих в европейских государства элит. Данный процесс потихоньку идёт, и мы это видим по смене властей в ряде европейских стран вкупе с тотальным обвалом рейтингов действующих правящих партий. Только государственно-мыслящие элиты смогут наконец-то взяться за голову, отпочковаться от заокеанского гегемона и ударить по педали тормоза эскалации как военного, так и политического и экономического конфликта с Россией. Он не нужен ни России, ни, в первую очередь, самой Европе.