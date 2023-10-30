Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американское издание расположило Россию на первом месте в рейтинге сильнейших вооружённых сил
Методика, впрочем, не вполне ясна, но в целом справедливо.

реклама

За последние 78 лет ни одно государство из числа стран коллективного Запада не было вовлечено в реальный конфликт высокой интенсивности против примерно равного по военно-техническим возможностям противника, поддерживаемого пятьюдесятью «союзниками», по длине линии боевого соприкосновения, превышающей тысячу километров. Столкнуться с таким вызовом в современной истории пришлось только России, и практика показала, что к реальным боевым действиям ВС РФ готовы. Собственно, сей факт нашёл отражение в издании U.S. News & World Report, где был опубликован рейтинг стран по силе их вооружённых сил.

реклама

Согласно проведённому изданием опросу, Россия в этом рейтинге заняла первое место из 87 имеющих хоть минимально актуальные вооружённые силы стран. Следом за ней расположились США, затем Китай, Израиль и Южная Корея. Армия Украины, что любопытно, изданием U.S. News & World Report оценивается как шестая в мире. Опять же, по всей видимости, по той причине, что она вторая в мире из числа тех, кто в современной истории были вовлечены в настоящий конфликт высокой интенсивности.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Методикой формирования рейтинга военной мощи стран издание не поделилось; известно лишь, что статистика составлялась по итогам опросов. Рискнём предположить, что помимо условной статистики «танчиков, самолётиков, ракеток и ядерных бомбочек» также учитывался и боевой опыт, а это, как ни крути, ключевой фактор в оценке боеготовности тех или иных вооружённых сил. На сегодняшний день ВС РФ являются единственной армией из числа великих держав, имеющей реальный боевой опыт ведения континентального конфликта высокой интенсивности.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
8
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
74
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
22
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
139
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9

Сейчас обсуждают

miguel99
19:56
Ну вот китайцы и сделали мобильный чип, который быстрее европейского.... Ждём, когда Longsoon перегонит i9 и райзены......
Dimensity 9300 опередил Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарке AnTuTu
typym6ek
19:34
Кто-то ещё пользуется этой помойкой как МТС?
МТС отказывается выполнять предписание ФАС об отмене взимания платы за раздачу интернет-трафика
OldBrave
19:32
Автор лукавит, вводит читателей в заблуждение. Стоимость переработки нефти и других накладных расходов следует рассчитывать из стоимости добычи самой нефти, как сейчас и делается, а не из мифической с...
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
ШАХтёр
19:29
Это война, без потерь невозможно. Только в Украине павших хоронят, как героев, а в России иначе. Могилы "героев" Вегнера уже не никому не нужны.
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Бот_Пригожина_03081
19:27
Границы по состоянию на 1945 год пусть признают. Крым и новые территории - это было в прошлом году. Теперь требования стали жёстче.
Экономист Сакс: США должны признать Крым и новые территории России
ШАХтёр
19:25
Так ведь смерть и страдания людей доставляют невероятную эйфорию и экстаз большинству одураченных россиян, особенно тем, кто зол на свою жалкую ничтожную жизнь в России.
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
Izi Free
19:22
А что такое жен 2 второе поколение а рт это рт ядра или кое что другое
AMD Radeon RX 7900 GRE появилась в европейской рознице спустя три месяца после начала продаж в Китае
Евгений Копысов
19:21
Производительность выше чем вкиберпанк, о чем вообще речь?? Отличная оптимизация
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает 0 FPS на минималках
Гвоздь
19:19
для тебя это не важно
Центробанк РФ: количество россиян с кредитами увеличилось на 2 миллиона
VladTag
19:17
https://coub.com/view/340ail
Глава Дагестана предложил участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы «отмыться от позора» в зоне СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем