Методика, впрочем, не вполне ясна, но в целом справедливо.

За последние 78 лет ни одно государство из числа стран коллективного Запада не было вовлечено в реальный конфликт высокой интенсивности против примерно равного по военно-техническим возможностям противника, поддерживаемого пятьюдесятью «союзниками», по длине линии боевого соприкосновения, превышающей тысячу километров. Столкнуться с таким вызовом в современной истории пришлось только России, и практика показала, что к реальным боевым действиям ВС РФ готовы. Собственно, сей факт нашёл отражение в издании U.S. News & World Report, где был опубликован рейтинг стран по силе их вооружённых сил.

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Согласно проведённому изданием опросу, Россия в этом рейтинге заняла первое место из 87 имеющих хоть минимально актуальные вооружённые силы стран. Следом за ней расположились США, затем Китай, Израиль и Южная Корея. Армия Украины, что любопытно, изданием U.S. News & World Report оценивается как шестая в мире. Опять же, по всей видимости, по той причине, что она вторая в мире из числа тех, кто в современной истории были вовлечены в настоящий конфликт высокой интенсивности.

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Методикой формирования рейтинга военной мощи стран издание не поделилось; известно лишь, что статистика составлялась по итогам опросов. Рискнём предположить, что помимо условной статистики «танчиков, самолётиков, ракеток и ядерных бомбочек» также учитывался и боевой опыт, а это, как ни крути, ключевой фактор в оценке боеготовности тех или иных вооружённых сил. На сегодняшний день ВС РФ являются единственной армией из числа великих держав, имеющей реальный боевой опыт ведения континентального конфликта высокой интенсивности.