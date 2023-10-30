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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Шойгу: политика Запада грозит прямым столкновением ядерных держав
Понятно, что делаются эти заявления для проформы. Чтобы в случае чего у России был casus belli.

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То, как ведёт себя коллективный Запад по отношению к России как напрямую, так и косвенно через оказание безмерной помощи Украине, безусловно, ни в какие ворота не лезет. Дальнейшие отношения России с Западом, если они когда-нибудь и будут восстановлены (а они неизбежно будут восстановлены), должны будут опираться именно на его непростительные действия последних лет. Ведь именно по причине максимальной вовлечённости Запада в конфликт на Украине специальная военная операция затянулась на столь продолжительный срок, и именно по этой причине ВС РФ продолжают нести потери как в личном составе, так и в военной технике.

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К сожалению, линия на эскалацию Западом конфликта, невзирая на все связанные с этим процессом риски, продолжается. И сегодня это, выступая на Сяншаньском форуме по безопасности, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По словам главы российского оборонного ведомства, избранный США и НАТО курс по отношению к РФ грозит неконтролируемой эскалацией, которая может привести к прямому военному столкновению ядерных держав.

Последствия от такого столкновения, добавил Шойгу, будут катастрофическими. Кроме того, отметил глава Минобороны, планы коллективного Запада по подрыву безопасности России показали свою бесперспективность, и доказательством тому служит ситуация в зоне специальной военной операции.

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Напомним, что на минувшей неделе ВС РФ провели тренировку сил ядерного сдерживания, в рамках которой был отработан ответный массированный ядерный удар по вероятному противнику. В тренировке, ключевым смыслом которой был невербальный посыл США «даже не думайте», принимала участие вся ядерная триада России.

#россия #сша #политика #ядерное оружие
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