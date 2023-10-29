Ну, был визит и был. Что бухтеть-то?

Как мы все прекрасно понимаем, тема ХАМАС и того террора беспрецедентных масштабов, который боевики данного движения устроили 7 октября в Израиле против мирных жителей, является для официального Иерусалима крайне болезненной. На фоне этой трагедии Израиль позволил себе массу жёстких заявлений, которыми загнал себя в безвылазную ловушку, и которые ещё будут стоить Земле Обетованной больших потерь как в человеческом, так в экономическом, политическом и дипломатическом планах.

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Потери в дипломатическом плане Израиль уже несёт ежедневно, и остановиться никак не может. На днях в Москве с визитом была делегация движения ХАМАС. Обсуждался конфликт в целом, а также возможность освобождения заложников с российским гражданством. Несмотря на то, что официальный Иерусалим заниматься этой исключительно важной гуманитарной работой не хочет, он ещё и другим мешает это делать. Так, в связи с визитом ХАМАС в Москву сегодня израильский МИД вызвал российского посла «на ковёр».

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В подробности израильское внешнеполитическое ведомство не вдаётся, но, очевидно, разговор будет не из приятных. С другой стороны, Израилю необходимо понимать, что не ему выказывать России своё «фи». Во-первых, не по Сеньке шапка, а во-вторых, раз не собираетесь сами вызволять заложников, позволяя себе совершенно безрассудные заявления, то это придётся делать другим.