Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
МИД Израиля вызвал российского посла после визита делегации ХАМАС в Москву
Ну, был визит и был. Что бухтеть-то?

реклама

Как мы все прекрасно понимаем, тема ХАМАС и того террора беспрецедентных масштабов, который боевики данного движения устроили 7 октября в Израиле против мирных жителей, является для официального Иерусалима крайне болезненной. На фоне этой трагедии Израиль позволил себе массу жёстких заявлений, которыми загнал себя в безвылазную ловушку, и которые ещё будут стоить Земле Обетованной больших потерь как в человеческом, так в экономическом, политическом и дипломатическом планах.

реклама

Потери в дипломатическом плане Израиль уже несёт ежедневно, и остановиться никак не может. На днях в Москве с визитом была делегация движения ХАМАС. Обсуждался конфликт в целом, а также возможность освобождения заложников с российским гражданством. Несмотря на то, что официальный Иерусалим заниматься этой исключительно важной гуманитарной работой не хочет, он ещё и другим мешает это делать. Так, в связи с визитом ХАМАС в Москву сегодня израильский МИД вызвал российского посла «на ковёр».

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде

В подробности израильское внешнеполитическое ведомство не вдаётся, но, очевидно, разговор будет не из приятных. С другой стороны, Израилю необходимо понимать, что не ему выказывать России своё «фи». Во-первых, не по Сеньке шапка, а во-вторых, раз не собираетесь сами вызволять заложников, позволяя себе совершенно безрассудные заявления, то это придётся делать другим.

#россия #политика #израиль #хамас
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Президент Ирана заявил о переходе Израилем «красных линий»
Кадры очередного подбитого Leopard 2 ВСУ появились сегодня в Сети
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Опытный танк Объект 785 с которого могла начаться "Армата"
+
Собираем оптимальный игровой компьютер для самых требовательных игровых хитов 2023 года
24
Обходим Западные санкции в EGS и забираем бесплатно The Evil Within 2
8
"Рептилии", "Великий уравнитель 3", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" - мой краткий обзор
4
Квантовые технологии для истребителей, ракет и другого оружия будущего - подробности проекта CW ITP
2
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
3
Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
5
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 3
37
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
68
Почему Си Цзиньпин на самом деле уволил министра обороны Китая Ли Шанфу
16

Сейчас обсуждают

Тарас Заболотский
20:49
А на картинке то не с линейки S смарт изображен. В противном случае, это был бы топ
Samsung раскрывает предполагаемый Galaxy S24 Ultra, представляя ISOCELL Zoom Anyplace
Гвоздь
20:43
С начала уничтожили женщин и детей в Газе, теперь от Израиля потребовали не нарушать законы войны. -- Циничные лицемеры.
Салливан: передаваемое Израилю американское оружие подпадает под законы войны
Дмитрий Поздняков
20:38
статья для домохозяек какая то. что это делает на ресурсе для гиков?
Показан компьютер с восемью картами NVIDIA RTX и двумя процессорами AMD EPYC за 135 тыс. долларов
Eppius
20:37
А где провал обороны? Армия РФ взяла Купянск?
Генерал Кривонос обвинил Зеленского в провале обороны на купянском направлении
Bryant333
20:30
Колено преклонить
Канцлер Германии поедет в Нигерию в поисках дешёвого природного газа для своей страны
DIP48
20:20
Американские гуманитарные бомбардировки. Маца, масло, хуцпа
Салливан: передаваемое Израилю американское оружие подпадает под законы войны
Гвоздь
20:15
Давно пора.
Общественник Бородин потребовал наказать Юрия Дудя за дискредитацию ВС РФ
VRoman
20:14
Неужели пропустят более производительный кристалл Phoenix 1 ?
Обнаружены первые процессоры AMD Ryzen 8040U для мобильных и настольных ПК
Гвоздь
20:08
Всё таки нацисты, будут затапливать подземные коммуникации и об этом открыто заявляют.
Израиль возобновил работу второго водопровода в сектор Газа
Владимир Вохменцев
20:04
Измеряют производительность в однопотоке, а потом пишут про преимущество в играх... Вот в играх и измеряйте реальную производительность, а не эти однопоточные попугаи.
Однопоточная производительность разогнанного Core i7-14700K выше, чем у всех десктопных процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем