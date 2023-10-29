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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Кадры очередного подбитого Leopard 2 ВСУ появились сегодня в Сети
Дело было, как сообщается, на Запорожском направлении.

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Последнее время ВСУ, понимая, что так называемое контрнаступление провалено, начали бросать на линию боевого соприкосновения бронетехнику западного производства — ту самую, которую ранее хотели беречь для будущих сражений. Поведение, учитывая, что впредь, да ещё и с обострившимся конфликтом на Ближнем Востоке, столь циклопических поставок военной техники на Украину уже не предвидится, максимально странно, но имеем то, что имеем: «Леопарды» подбиваются, сжигаются и выводятся из строя в промышленных масштабах.

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Только за последние 3—4 дня зафиксировано четыре случая поражения Leopard 2, и вот, сегодня в Сети появились кадры уже пятого уничтоженного танка немецкого производства. Как сообщают тематические группы в социальных сетях, кадры зафиксированы на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Других подробностей нет.

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Напомним, что впервые танки Leopard 2 были применены ВСУ с началом так называемого контрнаступления в первых числах июня текущего года. Тогда же были зафиксированы и первые потери в данной бронетехнике.

#россия #украина #боевые действия #танки #leopard 2
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