Браво!

Хотя формально Евросоюз от российского газа отказался, но на практике он от него «отказался». Все, кто могут, закупают российский сжиженный природный газ, потому что он под ограничения не попадает, а те, кто не могут, получают трубопроводный газ из «Турецкого потока» и «Голубого потока». Через дышащую на ладан газотранспортную систему Украины, и это многих турбированно-настроенных патриотов на фоне поддержки Евросоюзом Украины в текущем конфликте регулярно выводит из себя, энергоносители также стабильно прокачиваются.

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Но всё когда-нибудь заканчивается, закончится и это. О том, что «Нафтогаз» не станет продлевать контракт на транзит газа из России в ЕС через доставшуюся Украине в наследство от СССР/России газотранспортную систему после его (контракта) истечения в 2024 году, заявил сегодня глава украинской нефтегазовой компании Алексей Чернышов.

По его словам, сейчас Украина осуществляет транзит российского газа «исключительно с целью поддержки наших европейских коллег, особенно тех, которые не имеют выхода к морю». Соглашение с «Газпромом» будет завершено к концу 2024 года, и намерений по его продлению у «Нафтогаза» нет.

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Забавно смотреть на то, как «Нафтогаз» строит планы на более чем год вперёд. В том положении, в котором сейчас находится Украина, мы бы на месте «Нафтогаза» не рисковали строить планы даже на месяц вперёд. Но тут необходимо понимать, что популизм и бросание песка в глаза, которые за последние 20 месяцев на Украине были возведены в абсолют, никто не отменял.