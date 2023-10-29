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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ПВО отразили над Крымом и Чёрным морем массированный удар БПЛА ВСУ
Сбиты десятки дронов.

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Украинские войска ежедневно осуществляют попытки нанесения ударов беспилотниками по объектам на территории России, и это, хорошо это или плохо, уже вопрос риторический, стало рутиной. Тем не менее, массированные удары остаются достаточно редким явлением, чтобы привлекать внимание прессы. Именно такой массированный удар, вернее, его попытка, была осуществлена сегодня ночью против российских объектов в Крыму.

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Как сообщило Минобороны России, дежурным средствам противовоздушной обороны удалось отразить удар, перехватив и уничтожив 36 беспилотных летательных аппаратов как над северо-западной частью Крыма, так и над акваторией Чёрного моря. Дополнительных комментариев от Минобороны не последовало, крымские власти тоже на эту историю света не пролили.

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Повреждений на земле, судя по всему, удалось избежать. Ну а подробности произошедшего, вероятно, появятся уже утром.

#россия #украина #боевые действия
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