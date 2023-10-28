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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры двух уничтоженных американских БТР Stryker ВСУ под Работино
Потому что по-другому и быть не могло.

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Одним из так называемых «чудо-вооружений» из числа переданных странами коллективного Запада в пользу вооружённых сил Украины были бронетранспортёры Stryker производства США. Ещё когда поставки данной бронетехники только были анонсированы, эксперты всех мастей делали прогнозы относительно того, какая судьба ждёт «Страйкеры» в зоне украинского конфликта. Ответ на этот вопрос был дан вскоре после начала так называемого контрнаступления ВСУ в начале июня текущего года: именно тогда стали появляться первые кадры подбитых БТР Stryker.

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США обеспечили ВСУ несколькими десятками единиц данной бронетехники, поэтому естественно, что уничтожаться они будут ещё очень долго. Но процесс идёт, и сегодня в Сети появились кадры, записанные бойцами ВСУ под Работино, на которых видно два подбитых Stryker с разной степенью разрушений. Одно ясно: в обоих случаях данная техника продолжать боевые действия не может.

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Несмотря на то, что «контрнаступление», по сути, выдохлось, и сейчас наиболее ожесточённые сражения идут уже по инициативе ВС РФ под Купянском и вокруг Авдеевки, но наступательные действия ВСУ под Работино ещё продолжаются. Вероятно, украинское командование хочет добиться хоть чего-нибудь, пока не настал период распутицы, который в значительной степени скуёт действия обеих армий.

#россия #украина #боевые действия #stryker
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