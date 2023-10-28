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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
Положение Израиля становится всё менее завидным.

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Вчера вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через социальные сети призвал всех небезразличных граждан прийти на митинг в поддержку палестинского народа, в котором и сам лично примет участие. По сути, данный митинг стал площадкой, на которой Эрдоган сделал ряд очень важных и тревожных заявлений. Ключевым из которых, пожалуй, является решение о начале работы Турцией по объявлению Израиля военным преступником.

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В своём выступлении на пропалестинском митинге президент Турции заявил, что слова израильского руководства и действия израильской армии расходятся с международным гуманитарным правом, причём носят не единичный, а систематический характер. Проще говоря, официальный Иерусалим занимается военными преступлениями. И данную реальность Турция собирается отразить.

Согласно заявлению Эрдогана, работа по объявлению Израиля военным преступником уже ведётся. Что Эрдоган подразумевает под «Израилем», не вполне понятно. Но, очевидно, в обозримом будущем точки над i в данном вопросе будут расставлены.

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Важно понимать, что Эрдоган сейчас мнит себя лидером мусульманского мира, эдаким новым османским султаном. К сожалению или к счастью, но не по Сеньке шапка: на роль глобальной державы с такими замашками Турция, как ни крути, не тянет. Поэтому очень любопытно узнать, к чему приведут все эти пертурбации на Ближнем Востоке.

#политика #боевые действия #израиль #турция #палестина #хамас #сектор газа
9
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Demiurg666
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какая разница, что там брешут террористы?
В ХАМАС заявили о провале попытки наземной операции со стороны Израиля
Михаил Barash Андреев
18:00
В Турции просто занимаются тем, к чему у нас призывают некоторые нищие умом сознательно или по глупости аффилированные с Дерипаской (главным топителем за ключевую ставку в 1 %) "экономисты" в телеграм...
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
Demiurg666
17:59
Израилю посрать на эрдогана. И не туркам учить Израиль миролюбию, если вспомнить как они убивают курдов
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
Павел Ефремов
17:59
Это да
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FelsheR-BAN100913
17:58
Как вы бараны фанатические достали, они примерно столько же жрут. Одинаковыми кулерами охлаждаются. То что со снятыми лимитами, они такие цифры всегда показывают, ты по ходу только узнал.
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Блейд
17:51
Рот закрой, мне просто непонятно. У Турции нету ни одной санкции, и ихний национальная валюта в жопе. А мы ещё что-то про рубль плачем с 12к санкциями. А всё потому что мы дружный народ, от меня адыг...
Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником
DeLaKoren
17:51
А где же обещанные 20 гигов и 320 бит? Хорошо что я не стал ждать и 4090 купил
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