Положение Израиля становится всё менее завидным.

Вчера вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган через социальные сети призвал всех небезразличных граждан прийти на митинг в поддержку палестинского народа, в котором и сам лично примет участие. По сути, данный митинг стал площадкой, на которой Эрдоган сделал ряд очень важных и тревожных заявлений. Ключевым из которых, пожалуй, является решение о начале работы Турцией по объявлению Израиля военным преступником.

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В своём выступлении на пропалестинском митинге президент Турции заявил, что слова израильского руководства и действия израильской армии расходятся с международным гуманитарным правом, причём носят не единичный, а систематический характер. Проще говоря, официальный Иерусалим занимается военными преступлениями. И данную реальность Турция собирается отразить.

Согласно заявлению Эрдогана, работа по объявлению Израиля военным преступником уже ведётся. Что Эрдоган подразумевает под «Израилем», не вполне понятно. Но, очевидно, в обозримом будущем точки над i в данном вопросе будут расставлены.

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Важно понимать, что Эрдоган сейчас мнит себя лидером мусульманского мира, эдаким новым османским султаном. К сожалению или к счастью, но не по Сеньке шапка: на роль глобальной державы с такими замашками Турция, как ни крути, не тянет. Поэтому очень любопытно узнать, к чему приведут все эти пертурбации на Ближнем Востоке.