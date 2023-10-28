Получилось весьма ирАнично.

Глава компаний Tesla и SpaceX и по совместительству миллиардер и самый богатый человек на планете Илон Маск, что весьма удивительно и нехарактерно для людей его статуса, отлично разбирается в геополитике. В частности, Маск очень часто выдаёт «базу» на тему украинского кризиса, что к нему привело и кто виноват, и вот, похожим способом он решил прокомментировать ситуацию вокруг недавних атак на американские военные базы на Ближнем Востоке, которые Пентагон связал с деятельностью проиранских группировок, после чего нанёс удары по объектам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Сирии.

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Всё это, учитывая стягивание американской военной мощи к Ближнему Востоку, а также очередное выгибание американским состоящим из седовласых детей руководством пальцев веером ни к чему хорошему этот мир явно не ведёт. И вот, Илон Маск решил с помощью наглядной картинки прокомментировать, хочет ли Иран войны, и каковы отношения между Тегераном и Вашингтоном.

На картинке показана территория Ирана, а американскими флажками практически по всему периметру страны — американские военные базы. В саркастическом тоне на картинке написано: «ИРАН ХОЧЕТ ВОЙНЫ. Смотрите, как близко они расположили свою страну к нашим военным базам».

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Некоторые наивные, если не сказать блаженные комментаторы под публикацией Маска имеют совесть писать что-то в духе «Базы стоят там, чтобы отвадить Иран от вторжения в соседние государства». В общем, пропаганда работает, и работает качественно и эффективно. Возможно, если Илон Маск продолжит выдавать одну объективную реальность за другой, то уровень понимания происходящих в мире процессов среди аполитичного американского общества хотя бы немного увеличится.