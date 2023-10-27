Дело было в конце лета. По традиции ВСУ, пусковая установка размещалась в жилой застройке.

Таковы уж правила ведения боевых действий, что далеко не каждое видео- и фотосвидетельство поражения той или иной техники можно выкладывать в Сеть. Причин на то великое множество, но в основном они сводятся к безопасности личного состава, работающего на том или ином направлении линии боевого соприкосновения. Поэтому нередко возникают ситуации, когда кадры поражения техники появляются в Сети лишь спустя несколько месяцев после их записи. Так случилось со свежеопубликованными кадрами уничтожения пусковой установки ЗРК «Бук» ВСУ с помощью дрона-камикадзе «Ланцет».

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Согласно сведениям в тематических группах в социальных сетях, кадры были записаны ещё в конце лета на Херсонском направлении линии боевого соприкосновения. Нетрудно заметить, как пусковая установка ЗРК «Бук» была спрятана ВСУ недалеко от жилой застройки в деревне или дачном посёлке. Удивительного в этом, впрочем, ничего нет: тактика использования гражданских построек для прикрытия военных машин для ВСУ является нормой и применяется с самого начала специальной военной операции.

Вскоре после обнаружения пусковой установки на её уничтожение был выслан «Ланцет». После попадания произошёл крупный фейерверк, вызванный взрывом зенитных ракет, коими была полностью экипирована пусковая установка.