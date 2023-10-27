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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Новым командующим ВКС России назначен генерал-полковник Афзалов
Теперь это уже официально.

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История с генералом армии Суровикиным пока так и остаётся тайной, покрытой мраком: военачальник после вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер», с руководством которого был связан напрямую, был задержан, снят с должности командующего ВКС России и, по всей видимости, отстранён от участия в командовании специальной военной операцией на Украине. Этой осенью Суровикин был замечен в Москве, затем в Алжире, но подробностей как не было, так и нет.

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Зато появились подробности о том, кто теперь будет командовать Воздушно-космическими силами. Сначала данная информация просочилась в Сеть от «осведомлённых источников», теперь же её официально подтвердили в Минобороны России. Итак, новым главнокомандующим ВКС России стал генерал-полковник Виктор Афзалов, ранее занимавший должность начальника главного штаба ВКС России и первого заместителя главнокомандующего ВКС России.

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Отметим, что Воздушно-космические силы активнейшим образом участвуют в специальной военной операции на Украине, нанося не только дальнобойные ракетные удары, но и осуществляя сброс бомб по укреплённым позициям противника.

#россия #политика
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