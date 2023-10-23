Видишь признаки эскалации? Нет? А они есть.

Многое, если не сказать всё, в зоне палестино-израильского конфликта сейчас зависит от действий других соседних с Израилем стран. При поддержке США Израиль, конечно же, сможет рано или поздно одолеть ХАМАС, однако методы, которыми не брезгует официальный Иерусалим, уже настроили против него практически весь мусульманский и арабский мир. По этой причине ситуация на Ближнем Востоке крайне нестабильна, и в любой момент эта пороховая бочка может рвануть, и мало не покажется никому, особенно расквартированным в этом регионе американским войскам.

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В американской прессе это понимают, поэтому задали соответствующий вопрос координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби. По словам Кирби, администрация США «прямо сейчас» не наблюдает признаков крупной эскалации со стороны соседей Израиля, которых Кирби назвал «крупными игроками».

Кирби добавил, что для защиты своих войск в регионе США направляют «дополнительные военные средства».

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И хотя формально Кирби пока действительно прав — никто из ближневосточных акторов пока действительно не намерен влезать в чужой конфликт — но, как мы уже неоднократно отмечали, ситуация настолько нестабильна, что загадывать бессмысленно. Нужна кропотливая и тяжелейшая работа дипломатов, а они в странах коллективного Запада давно выродились как класс.