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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В США намереваются увеличить производство снарядов для ПВО «Железный купол»
В Израиле таких мощностей нет и быть не может.

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Так уж сложилось, что современные боевые действия напрямую завязаны на использовании беспилотников и различных ракет, в том числе кустарного производства. Не стал исключением и обострившийся в этом месяце конфликт между Израилем и радикальным движением ХАМАС из сектора Газа. Дроны летят сотнями, и все их необходимо перехватывать системами противовоздушной обороны. В Израиле этим занимается широко распиаренная система «Железный купол», запасы снарядов для которой при затягивании данного конфликта могут начать убывать.

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По этой причине сегодня в издании The Wall Street Journal, считающемся выразителем мнение как минимум значительной части американских элит, появилась статья, в которой заявляется о том, что в США хотят нарастить производство снарядов для израильской системы «Железный купол», дабы не только поддерживать текущий уровень их расхода, но и позволить накопить снаряды для возможных «будущих конфликтов».

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Что до затягивания конфликта, то, судя по тому, как ведут себя израильские власти, данный сценарий неизбежен: отказаться от наземной операции в секторе Газа Израиль не может, поскольку его руководство наговорило много лишнего, загнав себя тем самым в ловушку пропаганды и обещаний. А операция в столь плотной застройке, значительная часть которой уже превращена израильскими авиаударами в груды бетона и камня, неизбежно займёт значительное время и поглотит большую часть израильских военных сил. И здесь главное для Иерусалима, чтобы соседние недоброжелатели действительно испугались американских авианосных ударных групп и не открыли против Израиля как минимум второй фронт.

#сша #боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа #iron dome #"железный купол"
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