Проснулись? С добрым утром. В России об этом знают уже полтора года.

После начала специальной военной операции на Украине в России участились случаи террористических актов: происходят покушения на журналистов, лидеров общественного мнения, атакуются объекты исключительно гражданской направленности. Российские спецслужбы с самого начала и ничего не скрывая утверждали, что за этими терактами стоят спецслужбы украинские, которые получают разведданные от своих американских кураторов. И вот, теперь признать очевидное решили в издании The Washington Post.

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Крымский мост после повреждения в октябре 2022 года.

Согласно статье, в которой журналисты ссылаются на неких «официальных лиц», Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало вместе со Службой безопасности Украины (СБУ) отдельное управление, которому поручили осуществлять «активные меры» против России.

Как отмечается, корни ЦРУ активно врастали в СБУ с 2015 года: за это время американская спецслужба потратила на «превращение спецслужбы Украины в союзников против Москвы» несколько десятков миллионов долларов, отправляя передовые системы наблюдения, осуществляя подготовку личного состава, передавая разведданные и многое другое.

На самом деле, никого в России эти «откровения» The Washington Post, скорее всего, не удивят, поскольку масштаб проникновения американских спецслужб в украинскую политику запределен и, по большому счёту, не скрывается. Украинская пресса, к слову, также подхватила откровения прессы американской. Наиболее одиозные примеры украинской прессы даже смеются над данной статьёй, отмечая, что все и без The Washington Post и так всё знают.

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На месте работников украинской прессы мы бы хорошенько задумались, почему данный материал в The Washington Post вышел именно сейчас, а не, например, полтора года или год назад. Выводы-то получатся крайне неутешительные для официального Киева.