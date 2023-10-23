Никакой проблем вообще-то нет, господин премьер-министр.

Казалось бы, простая бумага, простая формальность могут привести к тому, что определённая «проблема», как её видят в Японии, будет оказываться нерешённой вот уже на протяжении десятилетий. Весь мир признаёт территорию России в границах с 1991 по 2014 год — в том числе с учётом Южно-Курильских островов. Япония же считает эти острова своими, и десятилетиями бьётся головой в закрытую по данному вопросу дверь.

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Несмотря на то, что усилия официального Токио тщетны — в Конституции России закреплён запрет на отчуждение территорий — руководство Страны восходящего солнца продолжает зачем-то педалировать эту тему, полагая, что народу Японии важнее парочка мелких островков, чем добрососедские отношения с Россией. В частности, сегодня премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что хоть отношения между Японией и РФ остаются в «сложном состоянии», но Токио продолжит следовать курсу на решение «территориальной проблемы» вкупе с заключением мирного договора.

На самом деле, конечно же, никакой «территориальной проблемы» у РФ с Японией нет. Нравится это Японии или нет, но она ещё в прошлом веке подписала документы, по которым признаёт незыблемыми результаты Второй мировой войны.

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Кроме того, при нынешней политической ситуации, когда Япония по причине полного отсутствия государственного суверенитета и готовых дать заокеанскому диктату отпор государственно-мыслящих элит, всерьёз разговаривать о чём-то с Москвой, мягко говоря, рановато.