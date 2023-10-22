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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил о готовности США к эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Администрация США продолжает жить иллюзией того, что на дворе 1991 год, а любой конфликт — это «Буря в пустыне».

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Ближний Восток после десятилетий вмешательства западных стран в события в нём, не просто так называют пороховой бочкой: любое неосторожное движение, не говоря уже об играх с огнём, может привести к подрыву этой самой бочки с разлётом её осколков в разные стороны.

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После обострения палестино-израильского конфликта, который в любой момент может перерасти из локального в региональный, в США стали просчитывать риски, и уже отправили в восточное Средиземноморье поближе к берегам Израиля сразу две авианосных ударных группы. Официальная версия — чтобы отвадить желающих воспользоваться ситуацией и разорвать Израиль. Сегодня же глава американского оборонного ведомства Ллойд Остин предупредил желающих «расширить этот конфликт», дав совет следующего содержания: «не стоит пытаться это делать».

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По словам Остина, у США есть право защищаться, и армия «без колебаний» при необходимости будет это делать. В чём заключается защита США за несколько тысяч километров от берегов Града на холме, вопрос хороший и очень правильный. Ответ на него простой: на самом деле речь идёт не о защите самого государства, а о защите его интересов. Вернее, интересов ныне правящих в Вашингтоне элит, которым безобразие на Ближнем Востоке бесконечно выгодно.

#сша #политика #боевые действия #израиль #палестина #ближний восток #сектор газа #ливан
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