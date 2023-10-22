А что с Израилем сделают, если Ливан настигнут «разрушительные последствия», подумал, популист?

Риторика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, полагающего, что за его спиной находится вся военная мощь Соединённых Штатов, как-то до боли напоминает нам риторику свято верящих в то же самое представителей киевской власти: будет то, будет это, накажем, покажем. Пока что, впрочем, показывать удаётся только свою некомпетентность и полное пренебрежение международным гуманитарным правом вкупе с правилами ведения боевых действий, но риторика при этом не меняется.

реклама

Сейчас Израиль всерьёз опасается возможности открытия второго фронта со стороны радикальной ливанской группировки «Хезболла», что в перспективе может стоить Израилю не только территорий и престижа, но и, если США не впрягутся в конфликт, всей государственности. Перспектива, сами понимаете, неприемлемая для Израиля, поэтому премьер-министр Земли Обетованной Биньямин Нетаньяху решил оскалиться и таким образом попытаться предотвратить возможную беду.

Так, Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт с Израилем, то Ливан будут ждать «разрушительные последствия» ответа Иерусалима, причём такого масштаба, что Вторая ливанская война ещё покажется цветочками.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока что обстановка в регионе остаётся запредельно накалённой. И хотя желания у арабских стран вступать в конфликт против Израиля нет, но ситуация настолько непредсказуема, что делать какие бы то ни было прогнозы — это опускаться до уровня говорящих голов в различных ток-шоу и подкастах.