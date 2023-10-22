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Методы, которые использует израильская армия при подавлении (по крайней мере, в подавление верят в израильском руководстве) ХАМАС, полностью соответствуют коллективно-западной доктрине, из которой следует, что в борьбе со «злом» все средства хороши, а, значит, можно самим опускаться до самого извращённого и немыслимого зла, оправдывая свои действия «высшей целью».
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За две недели авиаударов северная часть сектора Газа превращена в руины, счёт погибших идёт на тысячи, и ещё порядка миллиона человек, по сведениям ООН, были вынуждены покинуть свои дома. И вот, сегодня в Сети появились кадры, на которых можно увидеть один из районов Газы до и после начала израильских бомбардировок. Нетрудно заметить, что вполне благополучный, по местным, конечно же, меркам, район, превращён в пепелище.
Несмотря на то, что США полностью поддерживают Израиль, методы, применяемые официальным Иерусалимом, поддержки внутри большей части имеющего значение и, главное, суверенитет, мирового сообщества, нашли только осуждение.
К сожалению, вряд ли Израиль понесёт какую бы то ни было реальную ответственность за свои методы ведения боевых действий. Введение тотального эмбарго и международных санкций ООН здесь, конечно же, не помешало бы, дабы отрезвить потерявшее на фоне слепой ярости берега израильское руководство.