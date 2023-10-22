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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве недовольны объёмом помощи, которую Байден запросил у Конгресса
Тут дело вот в чём... Даже этой помощи можете не добиться. Радовались бы хоть этому.

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Киевское руководство столь часто рассказывало сказки об Украине как «щите Европы» и «защитнице свободы и демократии», что само в них поверило. Это весьма частое явление для тех, кому потакают во всех капризах. Но жизнь штука суровая, поэтому бесконечно сидеть на шее, свесив ножки и болтая ими, мало у кого получается. Не получится и у Украины, которая на фоне провала «контрнаступления» и начала серьёзного обострения конфликта между Израилем и ХАМАС отошла если не на десятый, то минимум на второй или даже третий план.

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Впрочем, одержимость действующей администрации США конфликтом на Украине и противостоянию с Россией в целом тормозов, к сожалению для самой Украины, не имеет, поэтому выступая перед нацией с обращением к Конгрессу президент США Джо Байден запросил у законодателей свыше $100 миллиардов, из которых примерно две третий пойдут на «помощь» Киеву.

Этот запрос ещё нужно рассмотреть и одобрить, и с этим в Вашингтоне могут возникнуть реальные трудности, но главный реципиент всех западных денег и всего западного оружия за последние без малого два года привык к своему привилегированному статусу и начал топать ножкой по полу, выражая несогласие.

Так, сегодня депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что прямая поддержка украинского бюджета из запрошенной Байденом у Конгресса суммы составляет только $11,8 млрд, при том, что общий бюджет Украины на следующий год составит $42,9 млрд при учёте его 30-процентного погашения дотациями из США. Проще говоря, в Киеве рассчитывали, что прямая помощь бюджету составит $12,87 млрд, а на деле Байден запросил на $1 млрд меньше.

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Поскольку иных вариантов (например, прекратить бессмысленное сопротивление специальной военной операции) в Киеве не видят, а деньги кроме как в виде дотаций из других стран получать неоткуда, то, по мнению Железняка, покрыть дефицит бюджета Украины могут, в частности, страны Европы. Когда, сколько и на каких условиях все эти деньги Киеву придётся отдавать, а отдавать обязательно придётся, в высоких украинских кабинетах не думают, рассчитывая, что это будут уже не их проблемы.

#украина #финансы #сша #экономика
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