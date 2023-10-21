Это того основанного на «правилах», которые гегемон сам себе устанавливает? До свидания, нам с вами не по пути.

Нынешнее положение США, как бы это помягче сказать, совсем не то, что было даже 20 и даже 10 лет назад. Всё больше государств на планете видят новые центры силы в мире и стараются к ним примкнуть, поскольку в мире важны не разноцветные фантики, а реальные ресурсы и возможности. Тем не менее, действующая администрация Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом принимать реальность пока не готова, всё оттягивая неизбежность.

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Сегодня, например, Джо Байден заявил, что за последние 50 лет США хорошо воспользовались послевоенным периодом (о каких 50 годах идёт речь, не вполне понятно — прим. ред.), однако данное положение дел «выдохлось». По мнению Байдена, планете «в некотором смысле нужен новый мировой порядок».

Естественно, речь идёт о «новом мировом порядке» во главе США. По словам Байдена, у Вашингтона имеется «реальная возможность» объединить мир таким образом, какого не было на протяжении длительного времени, усилив перспективу мирного существования.

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Здесь необходимо помнить, что большинство человечество уже активно семимильными шагами идёт по пути к многополярности, и именно она станет новым мировым порядком. И к данному состоянию планета придёт без разрешения на то со стороны США. Мы бы даже пошли дальше и позволили себе заявить, что это делается не вопреки США, а, как ни странно, благодаря США. Благодаря их бесконечно ошибочной внешней политике, приведшей к тому, что значительная часть мира попросту устала от насильственного диктата из-за океана.