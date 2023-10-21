Жаль только, что ООН в нашем мире значит лишь чуть больше, чем ничего.

Сегодня фокус внимания мировых СМИ, а через них и общества, сконцентрирован на Ближнем Востоке, а конкретно на зоне палестино-израильского конфликта, где всё настолько нестабильно, что в любой момент джинн, так сказать, может вырваться из бутылки. Дипломатического решения этой проблемы не было найдено на протяжении уже шестидесяти лет, и его, собственно, быть не может, поскольку обе стороны конфликта настроены бескомпромиссно.

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По этой причине уже десятилетиями саботируется решение Совбеза ООН о создании палестинского государства. Данное решение необходимо выполнить, и именно его генсек международной организации Антониу Гутериш назвал ключевым для установления мира как в данном регионе, так и на Ближнем Востоке в целом.

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Необходимо понимать, что перспектива создания палестинского государства сейчас больше из разряда сказки: для этого Израиль должен официально передать Палестине как минимум часть занятых территорий. На этот шаг, понятное дело, в официальном Иерусалиме не пойдут, если только не потерпят поражение в конфликте, который в любой момент может превратиться из локального в региональный.