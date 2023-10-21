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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Депутат Госдумы предложил перенести Статую Свободы в Россию
Как насчёт заняться делом? Ну, законы полезные проектировать, например.

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Некоторых депутатов Госдумы хлебом не корми дай позаниматься популизмом, который в принципе не может найти поддержки внутри российского общества. В частности, сегодня депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что Статую Свободы следует перенести из США как из утратившей статус оплота демократии державы в Россию.

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По мнению Шеремета, США, паразитировавшие на чужих экономиках, превратились «в оплот деспотии и насилия», который несёт всему миру не свободу и демократию, а «войну и разрушения», тем самым утратив моральное право на данный монумент.

Россию же господин Шеремет воспринимает как защитницу права народов и стран на «свободу выбора и развития», поэтому Статую Свободы, считает депутат, необходимо демонтировать и перенести именно в РФ.

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Очень сложно сказать, чем руководствовался Шеремет, но даже если он это говорил не всерьёз, а в шутку или же образно, то за словами всё же надо следить. Отношение к Госдуме среди россиян и так, мягко говоря, неоднозначное, и такими заявлениями её депутаты явно не добавляют нижней палате парламента авторитета.

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