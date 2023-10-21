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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Американская пресса: Возможность приемлемого для Украины окончания конфликта давно упущена
И тут, как говорится, добавить нечего.

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Как нам всем хорошо известно, официальный Киев на протяжении семи лет саботировал выполнение Минских соглашений, которые, в общем-то, были нужны в первую и в последнюю очередь именно самой Украине. Почему киевские власти это делали, предельно понятно: их для того и посадили на «трон», чтобы спалить Украину в огне конфликта с Россией. Так оно, собственно, сейчас и происходит, и никаких приемлемых для Киева вариантов окончания данного конфликта уже нет и быть не может. Таким мнением поделилось американское издание The National Interest.

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Как отметил автор статьи, у Украины за время текущего конфликта было три возможности его завершить на ещё приемлемых для себя условиях: в Беларуси, затем в рамках переговоров при посредничестве тогдашнего премьера Израиля Нафтали Беннета, затем, наконец, в Стамбуле, когда казалось, что соглашение достигнуто и боевые действия будут завершены.

Но, как справедливо отметил автор статьи в The National Interest, во всех трёх случаях переговоры срывались Соединёнными Штатами, указывавшими Украине на необходимость «бороться» и обещавшими Киеву беспрецедентную помощь «столько, сколько потребуется».

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Сейчас в западных политических кругах, продолжает колумнист издания, приходит осознание того, что военная победа Украины в этом конфликте достигнута не будет, а момент, когда у Киева была максимально сильная переговорная позиция (осень 2022 года), давно упущен. Трагедия, считает автор статьи, заключается в том, что Украина всё равно будет вынуждена подписать навязанные ей соглашения, вот только теперь страна потеряла «сотни тысяч жизней» и обрела десятки тысяч физически и ментально искалеченных людей, и будет вынуждена смириться с потерей четырёх регионов как минимум частично. Всего этого, заключил журналист The National Interest можно было избежать ещё в марте 2022 года.

#россия #украина #политика #боевые действия
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