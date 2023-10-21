Да уж, проблема. Для будущей мирной жизни Украины, как поздно бы она по вине киевских властей ни наступила.

Ряд экспертов и аналитиков, в основном западных, неоднократно называли Украину самой заминированной страной на планете. Как считается уровень заминированности, при этом каждый раз непонятно, но подкрепить данные заявления аналитиков «цифрами» решили сегодня в командовании ВСУ. Так, командующий группировки «Север» ВСУ генерал Сергей Наев заявил, что на сегодняшний день не севере Украины установлено свыше полумиллиона мин.

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Как отметил Наев, это уже в 16 раз больше, чем было в июне прошлого года. Причём речь идёт не только о противотанковых минах, но в целом обо всех доступных Киеву подобных средствах поражения: заминированных завалах, фугасных зарядах, противопехотных минах.

Технически это означает, что масштабные наступательные действия без активного использования дистанционных средств разминирования, таких, как «Змей Горыныч», попросту невозможно, иначе будет результат, аналогичный так называемому контрнаступлению ВСУ, в рамках которого именно на минных полях десятками и сотнями подрывалась переданная ВСУ коллективным Западом военная техника. Так называемое контрннаступление (с точки зрения военной науки — просто наступление, без приставки «контр», поскольку армия противника, в данном случае ВС РФ, предварительно не была никем и никак разбита) официально было признано российским руководством проваленным ещё пару недель назад, когда «контрнаступ» разменял пятый месяц с момента своего начала.

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Как после окончания конфликта будет проходить процесс разминирования территории, сейчас вопрос, который должен хотя бы минимально тревожить играющих в бесконечное сопротивление за чужой счёт киевских властей. Впрочем, этих инфантильных бородатых детей в кедах, футболках и тренировочных штанах ничего, кроме сугубо низменных интересов, в этой жизни не волнует.