И ни санкций, ни угроз в адрес Израиля. Только бессмысленные митинги.

Любой вооружённый конфликт — это в первую очередь трагедия для мирного населения, которое вынуждено покидать зоны боевого соприкосновения, становясь тем самым внутренне перемещёнными лицами либо даже вовсе беженцами в чужих странах. После эскалации палестино-израильского конфликта, вызванного зверской провокацией 7 октября со стороны радикального движения ХАМАС, сектор Газа ежедневно подвергается авиаударам самолётами Армии обороны Израиля.

реклама

Как итог, на сегодняшний день, по сведениям Управления Организации Объединённых Наций по координации гуманитарных вопросов, около 1,4 миллиона жителей сектора Газа были вынуждены покинуть свои дома. Из них 544 тысячи человек сейчас находятся в убежищах, находящихся под эгидой Ближневосточного агентства ООН.

В ООН отметили, что Израиль продолжает осуществлять блокаду сектора Газа, препятствуя ввозу в регион лекарств, топлива, продовольствия и другой гуманитарной помощи.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

К чему приведёт дальнейшее нарушение Израилем международного гуманитарного права, на данный момент неясно. Возможно, ООН, если официальный Иерусалим не одумается, следует поднять вопрос о введении против Израиля международных официальных санкций. Пока что об этом даже речи не идёт, что в очередной раз демонстрирует политику двойных стандартов, которой придерживается коллективный Запад и все аффилированные с ним государства.