Поэтому надо выбить ещё 61 миллиард денег налогоплательщиков. Других целей ведь нет.

Украина полностью находится на содержании коллективного Запада — в основном США. Все всё понимают и никто ничего не скрывает. Сегодня президент США Джо Байден запросил у Конгресса свыше $100 миллиардов на оказание помощи как Украине, так и теперь ещё Израилю, а советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил, почему глава государства прибегнул к такому действию.

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Оказывается, деньги, ранее выделенные Конгрессом США на оказание помощи Киеву, на исходе. И только с действиями Конгресса, добавил Салливан, США могут быть «уверенными» в том, что смогут удовлетворить украинские нужды.

А нужды там, как мы понимаем, запредельные: из более чем $100 миллиардов примерно 2/3 — $61 млрд — пойдут на помощь именно официальному Киеву. В эту сумму войдёт как финансирование государственной машины Украины, так и закупка для неё дополнительных вооружений.

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Сегодня Джо Байден наговорил много красивых, но бесконечно оторванных от реальности слов и о восстановлении «арсенала демократии», и о том, что нельзя дать «диктатуре» победить, и о важности свободы. Трудно сказать, какие эмоции испытывали спичрайтеры президента США, но вряд ли подобные вещи можно писать с серьёзным выражением лица.