Что ещё от малограмотной подневольной дамы, работающей не по профилю, вообще ждать?

Как распознать, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен делает какие-то оторванные от реальности заявления? Очень просто: у неё губы шевелятся. В частности, выступая в аналитическом центре Hudson Institute в американской столице, глава Еврокомиссии, будучи выходцем не из дипломатической сферы, а из совсем другой области деятельности, в очередной раз позволила себе недопустимые высказывания в адрес России и её политического руководства.

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По словам фон дер Ляйен, Россия и радикальное движение ХАМАС похожи, поскольку «Путин хочет стереть Украину с карты», в то же время как ХАМАС «хочет стереть с карты Израиль».

Ожидать других заявлений от представительницы загнавшего себя в ловушку пропаганды коллективного Запада было бы в высшей степени наивно. Стоит лишь помнить, что именно Россия максимально оттягивала вооружённый конфликт на Украине, изо всех сил пытаясь продавить нужные в первую (и последнюю) очередь именно Киеву Минские соглашения.

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Но в Киеве, как мы помним из истории последних лет, эту необходимость намеренно не понимали, делая всё с точностью до наоборот и в одностороннем порядке срывая выполнение мирных соглашений. Теперь страны коллективного Запада активно используют Украину как «антироссийский таран», нацепив на него ширму борьбы за свободу и демократию во всём мире.