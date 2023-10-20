Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Еврокомиссии заявила, что «Путин хочет стереть Украину с карты», и сравнила РФ с ХАМАС
Что ещё от малограмотной подневольной дамы, работающей не по профилю, вообще ждать?

реклама

Как распознать, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен делает какие-то оторванные от реальности заявления? Очень просто: у неё губы шевелятся. В частности, выступая в аналитическом центре Hudson Institute в американской столице, глава Еврокомиссии, будучи выходцем не из дипломатической сферы, а из совсем другой области деятельности, в очередной раз позволила себе недопустимые высказывания в адрес России и её политического руководства.

реклама

По словам фон дер Ляйен, Россия и радикальное движение ХАМАС похожи, поскольку «Путин хочет стереть Украину с карты», в то же время как ХАМАС «хочет стереть с карты Израиль».

Ожидать других заявлений от представительницы загнавшего себя в ловушку пропаганды коллективного Запада было бы в высшей степени наивно. Стоит лишь помнить, что именно Россия максимально оттягивала вооружённый конфликт на Украине, изо всех сил пытаясь продавить нужные в первую (и последнюю) очередь именно Киеву Минские соглашения.

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Но в Киеве, как мы помним из истории последних лет, эту необходимость намеренно не понимали, делая всё с точностью до наоборот и в одностороннем порядке срывая выполнение мирных соглашений. Теперь страны коллективного Запада активно используют Украину как «антироссийский таран», нацепив на него ширму борьбы за свободу и демократию во всём мире.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AdGuard Extra - новый уровень борьбы с рекламой от YouTube
21
Собираем мощный игровой ПК 2023 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Октябрь)
21
"Ограбление президента" - неплохой авантюрно-приключенческий фильм
6
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
63
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
33
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090
11
Япония первой в мире провела успешные испытания рельсотрона на борту корабля
1
Сколько штурмовиков Су-25 досталось Украине при разделе Вооружённых сил СССР
+
Бомба JDAM или ракета ХАМАС - кто именно виноват в атаке на больницу Аль-Ахли в секторе Газа
+
Моё мнение о митингах и протестах в России - от крестьянских восстаний до наших времен
19

Сейчас обсуждают

Лев корл
18:08
Украинская ПВО перехватывает свои же ракеты???? LOL😂😂😂😂
Как украинская ПВО справляется с новой угрозой: оперативно-тактические ракеты ATACMS на испытании
FelsheR-BAN100913
18:08
Ахаха))) а фпс от этого лучше или гарантия больше?)))
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
usr721
18:06
Говорят, за две недели наступления оккупантов их потери уже превысили потери укров за весь их летний контрнаступ. Насколько это может быть достоверно?
На фоне провала контрнаступления и разрушения соцсистемы Украина мобилизует женщин и пожилых людей
glavhyilo
18:04
деньги конгресс подпишет если,тогда и будут пиндосы говорить фас или не фас.Пиндосы дают израилю команду действовать.Зелёный свет,это ещё не приказ к наступлению там выписан.
Израильский посол сообщил о принятии решения по поводу наземной операции в секторе Газа
Обаятельный Мужчина в самом расцвете сил
18:04
Донбасс чей?
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
Китя.
18:04
Индия это посредник по другому перекуп который покупает и перепродает с накруткой. Им нужна прибыль прям как маленький.
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
FelsheR-BAN100913
18:03
Если даже у меня G.Skill есть - то можно брать!)) Всем кроме автора-долбоеба.))
Сборка ПК для простейшего геймдева в псевдо-4K менее чем за 500 тысяч рублей
Показывал 3_14sUn
18:03
Уже не твой, хохол.
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
Обаятельный Мужчина в самом расцвете сил
18:03
чей Крым?
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
Показывал 3_14sUn
18:02
Уже не твой, русак.
Биржевые цены на нефть Brent превысили 92 доллара за баррель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем