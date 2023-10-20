Ребёнок с искалеченной жадными до денег родителями судьбой.

Шведская эко-активистка Грета Тунберг, будучи недорослем, которую эксплуатируют жадные до больших денег родители, не имеет своего мнения, поэтому участвует в популярных «движухах». В мирное время такой «движухой» был «зелёный» чистый мир с розовыми пони и бабочками. Теперь же, когда начался очередной виток конфликта на Ближнем Востоке, стало модно быть против системы и поддерживать Палестину.

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Вот Тунберг и решила провести «акцию», в которой выражается осуждение действиям Израиля и поддержка народа Палестины в целом и сектора Газа в частности. Тунберг, выражая мнение тех «элит», которых она представляет, заявляет о необходимости немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта и о сворачивании планов по проведению наземной войсковой операции в секторе Газа.

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Между тем реальная политика, естественно, опирается на интересы государств, а не на мнение юных пацифистов. В Армии обороны Израиля заявили о получении «зелёного света» на наземную операцию в секторе Газа, которая начнётся тогда, когда командование сочтёт собранные силы к этому готовыми.