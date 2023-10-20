И это, ещё раз, только те, кадры, что попадают в Сеть. А сколько их не попадает?

Последнее время дроны-камикадзе «Ланцет» выбивают настоящий джек-пот: в сутки по несколько переданных ВСУ американских гаубиц M777. За вчерашний день было зафиксировано (ещё раз — только зафиксировано и выложено в Сеть) три уникальных случая поражения данных гаубиц, и вот, сегодня история продолжается: на Донецком направлении была выявлена и ликвидирована с помощью «Ланцета» очередная «трёхсемёрка».

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Сколько всего данных гаубиц осталось в арсенале ВСУ, точно никто, понятное дело, не скажет, однако за время проведения специальной военной операции США поставили Украине, по разным подсчётам, от полутора до двух с половиной сотен данных гаубиц. Также очевидно, что далеко не все поражённые M777 уничтожаются «в металлолом»: логично предположить, что большая их часть может быть отремонтирована и возвращена в строй.

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В условиях бесконтактного боя и при учёте того, что тылом для ВСУ сейчас остаются европейские страны НАТО, это вполне естественная ситуация.