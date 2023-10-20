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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ХАМАС показал кадры сброса беспилотником снаряда от РПГ-7 на израильский танк Merkava Mk.3
Получилось подбить танк или нет, тайна за семью печатями.

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Не секрет, что российская специальная военная операция на Украине во многом изменила представления о том, как ведутся и будут вестись современные боевые действия. Каждый день на линии боевого соприкосновения применяются сотни, а то и тысячи беспилотников самого разного типа, в том числе дроны-камикадзе и их подлые вариации, осуществляющие сброс средств поражения сверху либо по скоплению живой силы, либо по военной технике.

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Конспектируют происходящее сейчас на Украине все вооружённые силы, которые в будущем хотят сохранить боеспособность и хоть какое-то влияние в мире. Подглядывают за происходящим даже в радикальном движении ХАМАС, которое 7 октября кровавой резнёй в том числе мирных израильтян спровоцировало Армию обороны Израиля на то, что в перспективе, возможно, назовут уничтожением ХАМАС как явления. Впрочем, это пока только разговоры о будущем, а в настоящем у нас очередной зафиксированный на видео факт поражения израильского танка Merkava Mk.3 сбросом снаряда от РПГ-7 с беспилотника.

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В данном случае речь идёт о беспилотнике «кадрокоптерного» типа, способного нести достаточно высокую массу боевой части реактивного снаряда от РПГ-7. На данном этапе трудно сказать, какие повреждения получил танк, поскольку на самом интересном видео от ХАМАС обрывается. Не исключено, что никаких реальных повреждений «Меркава» не получила вовсе.

#боевые действия #израиль #палестина #хамас #сектор газа #merkava
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