Пошла база.

На сегодняшний день уже даже тем, кто сами обманываться рады, очевидно, что ни о каком возвращении Украины в границы 1991 года речи быть не может. Так называемое контрнаступление ВСУ полностью провалено, инициатива вновь перешла к ВС РФ, на горизонте маячит многомесячная осада Авдеевки по аналогии с Бахмутом, только в большем масштабе, коллективный Запад отвлекается на катастрофу в зоне палестино-израильского конфликта, будучи вынужденным поддерживать в том числе и Израиль, который, как выяснилось, самостоятельно не может разобраться даже с иррегулярной радикальной группировкой ХАМАС.

реклама

И вот, реальность всё чаще начинает пробиваться в западную прессу. Основные, «мейнстримовые» ресурсы, пока что в открытую «базу» не выдают, но издания поменьше, как ни парадоксально, могут позволить себе больше. И вот, французское издание Front Populaire открыто пишет, что если Украина желает сохранить свою государственность и установить мир не только в стране, но и в регионе в целом, то ей придётся смириться и признать факт потери части своих территорий. На сегодняшний день, напоминает Front Populaire, речь идёт примерно о 20 % территории Украины.

Исторический пример, считает автор статьи, уже есть: по итогам Зимней войны Финляндии пришлось уступить СССР часть своих территорий, после чего страна не только сохранила государственность, но и стала успешным государством.

Вместе с тем Киеву придётся выполнить целый ряд кажущихся сейчас немыслимыми условий: безоговорочный нейтралитет, который запрещено пересматривать, закрепление русского языка как второго государственного, а также демилитаризация.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Автор статьи справедливо отмечает, что для действующей на Украине власти данные условия просто недопустимы. Поэтому логично предположить, что эта самая власть должна будет смениться на хотя бы минимально вменяемую, поскольку альтернатива — это только продолжение конфликта с совсем неиллюзорной перспективой потери Украиной дополнительных территорий. Проще говоря, Киев сейчас находится в ситуации, когда каждый день выкручивания пальцев веером только усугубляет положение Украины.