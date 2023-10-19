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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек ООН призвал к немедленному двухнедельному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта
Ну, призвал. Зависит-то всё от Израиля и ХАМАС.

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Несмотря на то, что последние лет 30 Организация Объединённых Наций как международный орган только деградировала и демонстрировала всему миру свою политическую импотенцию, время от времени там всё-таки изображают заботу о мире и согласии на планете. В частности, сегодня генеральный секретарь международной организации Антониу Гуттериш призвал незамедлительно установить гуманитарное прекращение огня сроком «приблизительно» на две недели.

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По словам Гуттериша, это необходимо сделать, чтобы доставить в сектор Газа гуманитарную помощь.

Отметим, что сейчас доставка гуманитарной помощи сопряжена с трудностями по причине постоянно рвущихся в секторе Газа авиабомб Армии обороны Израиля, отвечающей на учинённую 7 октября радикальным движением ХАМАС кровавую провокацию. И хотя призыв генсека ООН в целом правильный, но его реализация зависит от Израиля и управляющей сектором Газа группировки ХАМАС. И вот с тем, чтобы эти стороны угомонить, наблюдаются неразрешимые уже на протяжении десятилетий проблемы.

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На сегодняшний день ситуация в регионе остаётся нестабильной. Израильские политики, придя в себя, начинают осознавать, что наступательная операция в секторе Газа станет для не привыкшей к подобным действиям израильской армии если не ловушкой, то близко к этому. Кроме того, соседи Израиля и в целом арабский и мусульманский мир действия официального Иерусалима, мягко говоря, не одобряет, и грозит последствиями.

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