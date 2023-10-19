Как неловко-то всё получилось.

С первых дней спровоцированного радикальным движением ХАМАС обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта Израиль оказался в положении, из которого следует, что самостоятельно он вести даже мало-мальски крупные операции не в состоянии. По этой причине заокеанский покровитель Израиля моментально принялся отправлять грузы с военной помощью, в том числе, как выяснилось сегодня, с бронетехникой.

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О том, что первая партия американской бронетехники была получена сегодня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), гласит официальное заявление Минобороны страны. В номенклатуру Минобороны Израиля вдаваться не стало, отметив лишь, что в первую партию входят бронемашины скорой помощи, боевые бронемашины, грузовики, инженерное оборудование и многое другое.

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Всё это, безусловно, плохие новости для официального Киева, ведь не исключено, что очередной ближневосточный конфликт будет «сжирать» все военные поставки Соединённых Штатов. И как бы сильно не верил президент США Джо Байден в то, что он возглавляет «величайшее государство в истории мира», которое может обеспечивать одновременно и Израиль, и Украину, но реальность совсем не такая, и возможности у США давно не те, что были в 1940-е — 1970-е годы. Политика глобализации сильно ударила по реальному (промышленному) сектору экономики США, и его восстановление — это вопрос, мягко говоря, не одного года.