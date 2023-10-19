Сколько их ещё осталось и сколько продолжают «секретно» поставляться, всё это тайна за семью печатями. Но, возможно, не для ГШ ВС РФ.

Если за последние две недели фокус внимания российских СМИ сместился в сторону совершенно чужого конфликта на Ближнем Востоке, в то время как свой конфликт не закончен и неизвестно, когда вообще будет закончен, то это вовсе не означает, что боевые действия на Украине затихли. Наоборот: накаляется обстановка на Авдеевском направлении, а дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают демонстрировать свои возможности в качестве средств осуществления контрбатарейной борьбы. Не секрет, что именно «Ланцетами» последние несколько месяцев активнейшим образом выбивается переданная ВСУ из стран-спонсоров артиллерия, и сегодня в тематических группах в соцсетях стали появляться кадры очередного выписанного «Ланцетом» приговора гаубице M777 американского производства.

реклама

На каком участке линии боевого соприкосновения были зафиксированы эти кадры, не уточняется, поэтому варианты могут быть самые разные: M777 были завезены на Украину, по самым скромным подсчётам, в количестве ста пятидесяти штук.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

За последний год «Ланцеты» стали чуть ли не символом всей специальной военной операции и, по сути, реально меняющим правила «игры» вооружением. За счёт своей массовости, дешевизны, точности и мощной боевой части эти дроны поражают не только лёгкую технику, но и, как видим, гаубицы, тяжёлую технику, бронетехнику, включая танки натовского образца, опорные пункты, вышки связи. Список можно продолжать бесконечно.