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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Очередная гаубица M777 американского производства уничтожена дроном-камикадзе «Ланцет»
Сколько их ещё осталось и сколько продолжают «секретно» поставляться, всё это тайна за семью печатями. Но, возможно, не для ГШ ВС РФ.

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Если за последние две недели фокус внимания российских СМИ сместился в сторону совершенно чужого конфликта на Ближнем Востоке, в то время как свой конфликт не закончен и неизвестно, когда вообще будет закончен, то это вовсе не означает, что боевые действия на Украине затихли. Наоборот: накаляется обстановка на Авдеевском направлении, а дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают демонстрировать свои возможности в качестве средств осуществления контрбатарейной борьбы. Не секрет, что именно «Ланцетами» последние несколько месяцев активнейшим образом выбивается переданная ВСУ из стран-спонсоров артиллерия, и сегодня в тематических группах в соцсетях стали появляться кадры очередного выписанного «Ланцетом» приговора гаубице M777 американского производства.

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На каком участке линии боевого соприкосновения были зафиксированы эти кадры, не уточняется, поэтому варианты могут быть самые разные: M777 были завезены на Украину, по самым скромным подсчётам, в количестве ста пятидесяти штук.

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За последний год «Ланцеты» стали чуть ли не символом всей специальной военной операции и, по сути, реально меняющим правила «игры» вооружением. За счёт своей массовости, дешевизны, точности и мощной боевой части эти дроны поражают не только лёгкую технику, но и, как видим, гаубицы, тяжёлую технику, бронетехнику, включая танки натовского образца, опорные пункты, вышки связи. Список можно продолжать бесконечно.

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