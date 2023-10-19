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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры уничтожения дроном-камикадзе «Ланцет» топливозаправщика ВСУ под Бахмутом
Здесь стоянка запрещена, подумали операторы «Ланцетов».

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Без топлива современные вооружённые конфликты невозможны; ничего нового в этом нет, как нет ничего нового в том, что «кровеносную систему» любой военной машины необходимо уничтожать при первой возможности. Собственно, когда такая возможность представляется, то на уничтожение транспортной системы, развозящей топливо по войскам на передовой, вылетают доступные средства поражения. В данном случае отличились операторы «Ланцетов» на Бахмутском направлении.

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Где конкретно произошло уничтожение как минимум одного топливозаправщика с вероятным повреждением второго, неизвестно: в социальных сетях, в которых распространились эти кадры, упоминается только то, что это было где-то под Бахмутом (Артёмовском).

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Судя по тому, насколько безмятежно рядом друг с дружкой припарковались топливозаправщики, такой неприятности их водители явно не ждали. Что вызывает вопросы, учитывая, что Бахмутское направление до сих пор остаётся одним из наиболее опасных в плане интенсивности боевых действий.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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