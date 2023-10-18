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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В ООН допустили проведение собственного расследования удара по больнице в секторе Газа
У США разрешение спросили?

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Произошедшая вчера трагедия в секторе Газа, где ударом то ли мощной ракеты, то ли сверхмощной авиабомбы был уничтожен госпиталь, в котором на тот момент находились сотни пациентов и врачей, не только привела к жёсткой международной реакции касательно хода ведения очередного палестино-израильского конфликта, но и породила в ООН желание провести независимое расследование произошедшего.

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О том, что ООН «захочет» провести расследование удара по больнице в Газе, заявил заместитель генерального секретаря Организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

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Когда и как будет проводиться это расследование, кто этим будет заниматься, и разрешат ли вообще ООН влезать в это дело, пока неизвестно. Ясно одно: стороны конфликта обвиняют друг друга, и без независимого расследования установить истину не получится. А заинтересованные стороны могут и не допустить независимое расследование. Ничего нового в этом нет: так происходит в каждом вооружённом конфликте, в котором появляются донесения о военных преступлениях.

#политика #боевые действия #израиль #палестина #хамас #оон #сектор газа
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