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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Экс-советник Кучмы предположил, что со следующего месяца украинский конфликт будет заморожен
Россия вообще-то против.

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Примеривший на себя роль «правдоруба», выступающего против официальной повестки Киева, экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин продолжает из раза в раз рисовать для Украины всё более и более мрачную картину будущего. Сегодня, например, в своём очередном блоге он предположил, что со следующего месяца— ноября — «окончательно наступит» заморозка текущего конфликта, и призвал сограждан морально к этому готовиться.

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И хотя Соскин, возможно, сохранил некоторые связи в киевском руководстве, но необходимо понимать, что Россия устами представителей высшего эшелона власти неоднократно заявляла о недопустимости какой бы то ни было «заморозки» без решения фундаментальных проблем, которые к этому конфликту, в общем-то, и привели.

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Учитывая, что «контрнаступ» ВСУ провален, а инициатива на линии боевого соприкосновения снова на стороне ВС РФ, не вполне понятно, кто и каким образом будет убеждать российское руководство в том, что этот конфликт необходимо заморозить как есть сейчас, без достижения целей специальной военной операции. Если же произойдёт «заморозка» конфликта на условиях России, а по-другому российское руководство это делать явно не намерено, то это будет называться не заморозкой, а, извините, поражением Украины и её спонсоров, которым необходимо срочно сваливать с этого корабля, пока ещё есть возможность сохранить хоть какое-то лицо на фоне нового конфликта уже на Ближнем Востоке.

#россия #украина #политика #боевые действия
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